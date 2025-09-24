Benieuwd wanneer de vakbond voor diamantmijnwerkers in Sierra Leona eindelijk een Giro 555 actie op gaat zetten voor de ambtenaren in Amsterdam, want dit gaat zo niet langer. Vorig jaar bleek al dat de sfeer in de Stopera behoorlijk k-woord was, maar het is alleen maar slechter geworden. "Vorig jaar was het verzuim nog 8,6 procent. Dat was al flink hoger dan het landelijke gemiddelde van alle gemeenten (6,7 procent). Inmiddels ligt dat onder de ruim 22.000 ambtenaren (!!!, GS) op 9,6 procent, blijkt uit de eerste cijfers van 2025. Het verzuim is in geen enkele andere gemeente zo fors." Erg lastig natuurlijk, want ondertussen moeten die ambtenaren wel allemaal de stad schoon krijgen de kades onderhouden rekeningen betalen zorgen dat er water uit de kraan komt Israëlische voetbalclubs en/of dieselbusjes van zzp'ers uit de stad weren.

"De uitval heeft niet alleen te maken met de verharde samenleving die ambtenaren in uitvoerende takken raakt, zoals de gemeente eerder zelf aangaf. Ook ’politieke spelletjes’ zorgen voor ’morele stress’, aldus het rapport. „Bij de gemeente werken veel mensen met grote idealen en een hoog moraal”, staat er. Werknemers moeten structureel een ’stapje extra’ doen voor het bevlogen beleid. ’waardoor er een overbelasting dreigt en ook een domino-effect bij uitval’."

Niks gek dat Femke Halsema maandag niet onder de indruk was van de scheldkannonades van boze Amsterdam-Noorderlingen die geen fikkie meer mogen stoken met Oud en Nieuw: dat noemen ze op het gemeentehuis 'dinsdag'. Tijd om die rotzooi op te ruimen.