FEMKE HALSEMA UITGESCHOLDEN MET K-WOORD
kech?
- kaaskop
- kaffer
- kakhuis
- kakkerlak
- kakmaker
- kamelenneuker
- kamerolifant
- kantoorpik
- kapsoneslijer
- karhengst
- karonje
- karpatenkop
- kees
- keilef
- kelerelijer
- kinkel
- kip
- kippenneuker
- klapluis
- klaplul
- klapperaap
- klere
- klier
- kloefkapper
- klojo
- klooi
- kloothannes
- kloothommel
- klootviool
- klootzak
- klungel
- kluns
- knijpkont
- knurft
- koekwaus
- koekwous
- koeskoesvreter
- koffieboon
- kokosmakroon
- kontkruiper
- kontlikker
- kontneuker
- kreng
- kriel
- krielkip
- krijslijster
- kakmadam
Tags: halsema, uitgescholden, k-woord
