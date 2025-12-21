Scholtes is zelf bokser - in de Reguliersdwarsstraat noemen ze hem Rocky - en hij weet dus precies wat de vrouwkes in Amsterdam nodig hebben in de strijd tegen blanke pokdalige pubers met vlashaar die de hele dag zitten te fappen op de peptalk van Andrew Tate.

Ik had nog nooit van Scholtes - dankbare laaf van Fopbestuurder van het Jaar Halsema - gehoord en afgaande op zijn foto lijkt het mij een senange, gezellige hetero van type Lonny en Wibi Soerjadi. Hij blijkt vooral bekend te zijn geworden door zijn uitspraak dat ratten bij Amsterdam horen: "Het bestrijden, dus doodmaken van ratten, is een inefficiënte, niet diervriendelijke en een niet duurzame methode om overlast te verminderen".

Wethouder Alexander Scholtes van Publieke Gezondheid en Preventie (D66) ziet boksen en andere vechtsporten als een manier om het zelfvertrouwen van meisjes en jonge vrouwen te versterken. Hij schrijft dat vechtsport geweld niet oplost, maar wel kan bijdragen aan meer vrijheid en weerbaarheid. De maatregelen volgen na een reeks ernstige geweldsincidenten in Amsterdam en de regio, waaronder de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude.

De boosheid in mijn essayettes voor GeenStijl is puur beroepsmatig en derhalve uiteraard volledig geveinsd, maar deze week stond het schuim echt op mijn bakkes na het lezen van een aantal hemeltergende en kotsopwekkende berichten over vrouwelijke prominente bestuurders van GroenLinks-PvdA, voorheen Groep Frenske.

Ik veeg wederom het schuim van mijn smoel, want ik krijg beeld. Ik zie een meisje van pak’m beet 17 lentes fietsen door het Rembrandtpark, het Erasmuspark of het Westerpark en zij stuit op een wegversperring van een groep ‘ jongeren’. De deerne heeft op kosten van de gemeente Amsterdam een bokscursus gevolgd, bijvoorbeeld bij Boxing Sisters. De twaalf mocro’s op hun beurt hebben op kosten van Marjolein Moorman, de gewezen wethouder van onderwijs, een cursus kickboksen gevolgd bij sportschool Jihad aan het Sheikh Yassin-plein in Amsterdam-west, een en ander in het kader van PvdA-project “Maak jezelf weerbaar tegen islamofobie en moslimhaat.”

Het kind gaat midden in het roedel staan huppelen en roept uitdagend “blijf van mijn fiets af want I float like a butterfly and sting like a bee,!” De mocro’s lachen haar uit en meppen haar vervolgens het ziekenhuis in. Het meisje moet een jaar revalideren en fietst voortaan op een driewieler en eet de rest van haar leven door een slangetje, Halsema laat een paar struikjes in het stoute park snoeien en het lampje bij de ingang repareren, en het roedel mocro’s wordt vrijgesproken na tussenkomst van een imam als getuigedeskundige, die predikte dat het meisje het had uitgelokt omdat zij een korte rok droeg en voegde daar aan toe - met behulp van een vertaler - dat alleen “kechs” door een park fietsen. Hij nodigde de rechter uit voor de iftar en ze leefden nog lang en gelukkig. Wolla!

De hersens (of wat daar voor doorgaat) van de “bestuurders” in de Stopera zijn volledig weggevroten door gangreen. Neem een Marjolein Moorman, die in eigen kringen bewierookt wordt als een geweldige bestuurder. Moorman zou wel even minister van onderwijs worden in Kabinet Frenske 1, nadat ze met de staart tussen de pootjes het zinkende schip 020 verliet. Ze liet een geweldige erfenis achter in educatief Amsterdam, zo zagen we deze week.

Bericht 2. Op het Mundus College in Amsterdam is vanochtend een steekpartij geweest. Een 16-jarige jongen is naar het ziekenhuis gebracht met verwondingen. Het is niet bekend hoe hij eraan toe is. Hij was wel aanspreekbaar. Er zijn zes verdachten aangehouden.

Zes verdachten! Die hadden natuurlijk op hun mobiele telefoontjes een paar instructiefilmpjes van Andrew Tate bekeken en dachten: die Jantje met zijn grote muil gaan we eens mores leren. Kankerboer!

Ik surfte even naar de website van het Mundus College (geweldige naam!), onderdeel van de zogeheten Esprit Scholen (geweldige naam!), en las dit:

Het Mundus College wil een school zijn waar diversiteit als kracht gezien wordt en waar leerlingen worden uitgenodigd tot volwaardig burgerschap. We betrekken ouders, leerlingen, de buurt en de stad Amsterdam bij de creatie van betekenisvol, duurzaam en eigentijds onderwijs. We bieden ons onderwijs aan in een welkome en veilige omgeving. Ons onderwijs stimuleert leerlingen zich te ontwikkelen tot zelfstandige, ondernemende, veerkrachtige en verantwoordelijke mensen. Diversiteit, inclusie en respect voor elkaar zijn onze kracht. Met de methode De Transformatieve School leren we leerlingen te schakelen tussen soms botsende leefwerelden: school, thuis en op straat. In de school als geheel, binnen alle afdelingen en in alle klassen brengen we deze visie elke dag in de praktijk.

Nou, met dat botsen zit het wel snor daar, zo zagen we deze week.

Ik koekelde even verder en vond deze advertorial in het onverdachte Parool: Aan het begin van het schooljaar zitten er bijna duizend leerlingen op de school met verschillende achtergronden, uit 56 landen. Gedurende het schooljaar komen er nieuwkomersleerlingen bij. Op piekmomenten telt de school ruim 1100 leerlingen. “Ik vertegenwoordig elke dag de hele wereld in m’n lessen,” zegt gymdocent Ewout Buurma (36). “Alle culturen komen hier samen en dat kan. Want het gaat prima. En ik krijg er ook energie van. Je ziet hier duidelijk dat leerlingen elke dag iets nieuws leren.”

Ik wens Ewout veel sterkte en hoop dat hij bij leven of postuum een lintje krijgt.

Bericht 3. Overvol elektriciteitsnet bedreigt bouw 50 scholen, woningen en vluchtelingenopvang in Amsterdam. Dat is natuurlijk al een erg verontrustend bericht, en al helemaal omdat de trommelcursussen van kameraad Groot Wassink voor illegale Nigerianen in Grand Hotel Bijlmer misschien niet doorgaan, maar nog verontrustender is de wethouder die verantwoordelijk is voor deze nachtmerrie: Zita Pels.

Pels is GroenLinks-wethouder voor Duurzaamheid, Energietransitie en Circulaire Economie, Volkshuisvesting, Dierenwelzijn, Afval en Reiniging en Voedsel. Dat is een hele mond vol en ik was benieuwd naar de ongetwijfeld loodzware c.v. van de wethouder.

Leest en huivert: Pels ging naar de havo via montessorionderwijs, maar wist die met moeite te halen. Ze ontwikkelde een sterk anti-autoriteitsgevoel en was liever een paardenmeisje. Ze studeerde tot 2004 management, economie en recht aan de Hogeschool van Amsterdam, waar zij haar propedeuse behaalde. Vervolgens volgde zij van 2004 tot 2006 een mbo-opleiding tot instructeur paardensport bij de Helicon Opleidingen.Van 2009 tot 2011 volgde zij een master in religiestudies aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2005 tot 2015 was Pels ondernemer in de paardensport als instructeur en adviseur van hippische bedrijven. Van 2010 tot 2014 was zij docent levensbeschouwing op het Damstede Lyceum. Van 2015 tot 2019 was zij directeur van Stichting Kyra Foundation, die de Boerderij op IJburg beheert.

Ik zou als Amsterdammer niet gerust gaan slapen in de wetenschap dat een totaal incompent en onbenullig paardenmeisje verantwoordelijk is voor de stroom. Ik denk ook niet dat deze nitwit dit bericht kan uitleggen: In Westpoort bouwt IT-bedrijf Pure Data Centres vanaf januari voor ruim een miljard euro een nieuw datacenter. Ondanks de bouwstop voor de datapakhuizen die de gemeente Amsterdam heeft afgekondigd, verrijst hier alsnog het grootste datacenter van de stad.

Net zomin als Pelsma kan uitleggen waarom de maffia huisvuil uit Rome mag verbranden in Amsterdam.

Bericht 4. Burgemeester Dijksma geschokt over jongeren in Bureau Utrecht die ‘alle grenzen overschrijden'. Het Rotterdamse sufferdje:

Nederland leerde de ‘lieve stad’ Utrecht door kijkcijferhit Bureau Utrecht de afgelopen weken van een héél andere kant kennen. Criminele en overlastgevende jongeren terroriseren het Bollendak en het stationsgebied. In Kanaleneiland worden politieagenten bekogeld met stenen. Burgemeester Sharon Dijksma waarschuwt dat steeds meer groepen ‘kansloze’ jongeren zich normloos gedragen en zich afkeren van de samenleving. ‘Alle grenzen worden overschreden.’

Ik twiette heel geestig: In welk ei onder welke steen leeft deze oliebol? Het is toch bizar dat Bessie Turf pas op de televisie ziet wat voor ellende er zich dagelijks afspeelt op Kameleneiland en andere kansenwijken in Utrecht?

Dikkertje Dap kan werkelijk helemaal niets, zo blijkt uit bericht 5. Nog altijd gevoel van onveiligheid bij vrouwen in Utrecht: moet de gemeente meer doen?

Het feit dat het Algemeen Dagblad de mogelijkheid bood om onder het artikel te reageren, is een unicum en spreekt boekdelen. Hier een fraaie (ongeredigeerde) bloemlezing:

Jur Wester: Als de burgemeester via de serie politie op straat er achter moet komen wat er in kanalen eiland gebeurd. Da wens ik de Nederlandse vrouwen in Utrecht heel veel sterkte en pepper spray

Marcel Zwaagstra: Veel harder straffen. De daders lopen, veel te vaak, zonder serieuze straf, door. 4 op 1 cel, is wat ze verdienen. Geen hotel. Daders zijn fout, niet de slachtoffers.

Ge de Groot: Het begint bij een algemeen respect voor meisjes en vrouwen. En geef de politie de mogelijkheid bij degenen die dat respect niet hebben, goed en duidelijk in te grijpen bij sissen, fluiten, en nog veel erger. Opvoeden is een taak van de ouders, maar als dat niet uit de verf komt, laat de politie dan goed en duidelijk ingrijpen en betreffende personen arresteren. Als straf een paar dagen cel om hun daden te overdenken en verplicht naar een klasje respect voor meisjes en vrouwen.

Dinand van Jarsemade: Bijv. een lampje of surveillance extra zal nooit helpen als die gefrustreerde mannen en geloven niet harder worden aangepakt, de mannen met een minimum aan zorg opgeborgen worden.

Hendrik Vosbergen_:_ Ja de gemeente moet meer doen maar de landelijke politiek ook. Per direct een asielstop en geen sociale huurwoningen meer bouwen zou een enorme boost geven aan zowel de veiligheid voor zowel mannen als vrouwen in Utrecht maar ook de algemene leefbaarheid.

JanP De Vries: Het grootste probleem zijn de slappe bestuurders, er wordt nergens tegen opgetreden, polderen heet dat. Ik hoop het niet, maar wat zou er gebeuren als de burgemeester of de vrouwelijke raadsleden worden lastig gevallen? Er moet een duidelijke grens getrokken worden. Straffen en schade laten betalen. Laat eindelijk is zien wie de baas is, stop met pamperen.

Henk v Dorop: Als de gemeente Utrecht de massale asielopvang beter controleert wordt het al een stuk veiliger in Utereg me stadje.

Martijn Bijl: Ipv iets te doen gaan ze de omgeving van de Europalaan juist onveiliger maken. Met het huidige beleid beschermen we onze vrouwen en dochters onvoldoende. Zorg dat de verkeerde types er gewoon niet zijn.

Peter van Daal: Uiteraard moet de gemeente veel meer doen. Cameratoezicht levert alleen bewijsmateriaal op voor de rechtszaak. Het leed is dan al geschied. Zet liever op iedere straathoek een politie-agent die direct in kan grijpen. Of nog beter, voorkom overlast door de kleine groep die dit steeds veroorzaakt permanent uit de stad te verwijderen, inclusief de nalatige ouders.

Chris Werensteijn: Misschien moeten ze wat weerbaarder worden, ipv slachtoffer gedrag te vertonen. En dan kan het nog gebeuren, bij jongetjes gebeurt het ook. dat heet oerwetten. de zwakken worden gezien, geroken.

Het plebs mort, majesteit!

Nou is er zelfs bij oliebol Dijksma een soort van vooruitschrijdend inzicht, want zeer recentelijk kwam het Algemeen Dagblad met de kop: Burgemeester Dijksma na neersteken van vrouw door asielzoeker in Utrecht: ‘We komen in een neerwaartse spiraal terecht’. Volgens mij is het de eerste keer dat het Dijksma en het AD man en paard noemden.

Inmiddels is de lijst van incidenten met asielzoekers zo lang en zo heftig, dat na het AD binnenkort wellichht zelfs Trouw het probleem gaat benoemen en duiden voor die paar abonnees, die hoog en droog op hun veilige terpen in Friesland wonen. De beelden van doldrieste “jongeren” die hun AZC in Lochem aan het slopen zijn, gingen de hele wereld over en de afgelopen jaren waren er zoveel incidenten met AZC’s in alle uithoeken van het land, dat het onmogelijk is geworden deze problematiek nog onder het tapijt te vegen. Je zou toch verwachten dat na de gruwelijke moord op Lisa zelfs de linkse partijen hun achterban tegemoet zouden kunnen komen met wat hardere standpunten ten aanzien van dichte grenzen en bijvoorbeeld het terugsturen van criminele uitgeprocedeerde “gasten”, maar het tegendeel blijkt waar. De onvergetelijke Frans Timmermans pleitte tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen voor een forse uitbreiding van het aantal asielzoekerscentra (AZC's) in Nederland, van circa 100 naar mogelijk 300 locaties, om de opvangcapaciteit te vergroten en meer asielzoekers te huisvesten. Meer, meer, meer!

Halsema, Dijksma, Moorsma en Pelsma, allen van voorheen Groep Frenske. Ze kunnen helemaal niks nakkes nada. Incompetentie heeft een gezicht: