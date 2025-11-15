SCHOKKENDE UITSPRAAK Femke Halsema: 'Man heeft piem0l, vrouw niet'
Of geldt dat dan alleen voor burgemeesters
Hier laat de Amsterdamse burgemeester toch even keihard haar eigen achterban in de steek. Tijdens het opnemen van een ogenschijnlijk onschuldig Q&A-filmpje voor de eigen socials doet Halsema hier eventjes een ERNSTIG TRANSFOBE UITSPRAAK. Als haar gevraagd wordt naar het verschil tussen een mannelijke en een vrouwelijke burgemeester, komt de burgermoeder niet verder dan het extreemrechtse stokpaardje BIOLOGIE. 'Het enige verschil is dat een mannelijke burgemeester een piemel heeft en een vrouwelijke niet', aldus de intolerante haatheks. ALSOF er geen vrouwelijke burgemeesters met piemel zijn??!! Dit worden een paar stevige vragen in de Raad.
Aha daar gaan we
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Halsema's Vrijpaleis lijkt luchtkasteel
We krijgen er een dikke lul van, dat dan weer wel
WOO. Halsema zelf ongeduldig over uitblijven politie-ingrijpen verboden Dam-demo, toch boos op Haagse politici
"Waarom duurt dat zo lang? Ik ben 40 minuten geleden akkoord gegaan"
Arbeidsinspectie over gemeente Amsterdam: beschermt medewerkers onvoldoende tegen ongewenst gedrag
En dat terwijl de gemeente Amsterdam een morele gidsgemeente is