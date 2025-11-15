achtergrond

SCHOKKENDE UITSPRAAK Femke Halsema: 'Man heeft piem0l, vrouw niet'

Of geldt dat dan alleen voor burgemeesters

Hier laat de Amsterdamse burgemeester toch even keihard haar eigen achterban in de steek. Tijdens het opnemen van een ogenschijnlijk onschuldig Q&A-filmpje voor de eigen socials doet Halsema hier eventjes een ERNSTIG TRANSFOBE UITSPRAAK. Als haar gevraagd wordt naar het verschil tussen een mannelijke en een vrouwelijke burgemeester, komt de burgermoeder niet verder dan het extreemrechtse stokpaardje BIOLOGIE. 'Het enige verschil is dat een mannelijke burgemeester een piemel heeft en een vrouwelijke niet', aldus de intolerante haatheks. ALSOF er geen vrouwelijke burgemeesters met piemel zijn??!! Dit worden een paar stevige vragen in de Raad.

Tags: halsema, transfobie, piemels
@Zorro | 15-11-25 | 16:29 | 200 reacties

