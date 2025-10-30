Ze buitelen bij GroenLinks-PvdA nog over elkaar heen hoe het allemaal heeft kunnen gebeuren, ja hoe heeft het kunnen gebeuren als je een fatsoenlijke partij verhoert aan een linksradicalere variant en een school antisemitische halve zolen, complotdenkers en Jodenhaters laat rondzwemmen in je lijst, een lijst aangevoerd door een hoogst narcistische Airfryer-frikandel die in het café vast gezellig zal zijn, maar wiens ego zo groot is dat je er een compleet Roda JC-stadion mee zou kunnen vullen. Never nooit dat Frans Timmermans aan zou blijven bij een verkiezingsnederlaag, Frans Timmermans gaf namelijk niks om de partij of de sociaaldemocratie of de wensen van Henk de arbeider of Vlinder de natuurwijnidealist, dat waren slechts vakjes op het ganzenbord Franzenbord richting het Torentje. Op weg daarheen viel Frans echter in de put (vakje 20) en dus komt er een nieuwe partijleider. De stembussen zijn geopend, Kati Hamas heeft alvast aangekondigd het NIET te gaan doen. Wordt het Jesse Klaver, na een paar jaar familieman spelen weer fris en fruitig, Ahmed Aboutaleb (al trekken ze die bij GroenLinks minder), JEROEN DIJSSELBLOEM (zie Aboutaleb), wordt het Esmah Lahlah (nee) van wie iedereen nu wel weet dat ze niet op die tweede plek stond om ooit op de eerste plek te komen, de sympathieke kerel en echte Fries Habtamu de Hoop, de kroonprinses van Amsterdam Marjolein Moorman, of misschien wel een Joris Thijssen of Lisa Westerveld of Suzanne Kröger of Rutger Groot Wassink of toch FEMKE? Roept u maar!