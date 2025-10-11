Laat u niks wijsmaken: Frans Timmermans is echt alleen maar van Brussel naar Den Haag gekomen voor het Torentje. Voor helemaal niks anders, want dat trekt z'n ego niet. Frans Timmermans kán niet een van die 150 zijn, hij moet die ene zijn. Frans Timmermans is een machtsbeluste rasopportunist die bereid bleek de complete sociaaldemocratie te verhoeren aan radicaal-links om ZELLUF maar de baas te kunnen spelen. Hij. Het geschreeuw van Zwarte Magica tegen Joden, het toestaan van antisemitisch gekut, het gedweep met en bagatelliseren van gnuivende moslims, het gedogen van en niet durven op te treden tegen al die totale fluitketels op de flanken van GroenLinks, het hijgen met klimaatradicalisme: het is allemaal een spel om Frans Timmermans op die stoel te krijgen. Frans Timmermans. Frans Frans Frans. Nou, in de peilingen gaat het matig, dus die schrijven we op: als de verkiezingen niet goed aflopen voor GroenLinks blijft Frans in de Kamer. Als slechts 1 van die 150. Dat is een garantie.