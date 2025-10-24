Tom van der Lee (GroenLinks-PvdA) lyrisch over Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA): "Uitstekend, sterk, overtuigend, eerlijk, heerlijk, ruikt naar roosjes"
Goh nu je het zegt
Timmermans zit steeds beter in zijn vel.— Tom van der Lee (@TomvanderLee) October 23, 2025
Hij brengt zijn punten helder en overtuigend voor het voetlicht. Laat zich niet van de wijs brengen door rare fratsen van zijn opponenten. Hij presenteert zijn partij als het enige sociale alternatief en is het meest geschikt voor het… pic.twitter.com/19J3b3Yeo3
U kunt laatdunkend doen over de twitteranalyses van mediadeskundige Tom van der Lee over verkiezingsdebatten, maar voor veel kiezers die nog niet weten op wie ze moeten stemmen is het ontzettend belangrijk dat mediadeskundige Tom van der Lee verkiezingsdebatten en interviews analyseert op X. Geen hond gaat natuurlijk al die verkiezingsprogramma's lezen, dat kun je niet van mensen vragen, en zo'n debat duurt ook best lang. Gelukkig dus, dat Tom van der Lee die voor de mensen thuis wil samenvatten. U vraagt zich mogelijk af wie gisteren bij SBS6 heeft gewonnen, nou, daar is Van der Lee duidelijk over: Frans Timmermans. Eerder maakte Timmermans al diepe indruk met eerlijke en overtuigende optredens bij RTL en Nieuwsuur. Dat kan dus maar één ding betekenen: gedaan met het zweven, stem Timmerfrans!
Luid applaus van de vragenstellers (en van Tom)
‘Wilders is de grootste gratisbierbrouwer ter wereld’, zegt Timmermans.— Tom van der Lee (@TomvanderLee) October 23, 2025
Hij kreeg ook luid applaus van de vragenstelsters op zijn antwoord over hun zorgen over de betaalbaarheid van de zorg.
GroenLinks-PvdA verlaagt het eigen risico met 50% en verlaagt de zorgpremie daalt naar… pic.twitter.com/U7ID7Ia7am
Sterk, overtuigend
Sterk en overtuigend betoog van Frans Timmermans om het minimumloon te verhogen naar 18 euro per uur.— Tom van der Lee (@TomvanderLee) October 23, 2025
Daarmee beloon je werkende beter, maar pak je ook de uitbuiting aan van arbeidsmigranten.#debatvnl #sbs6 #samenvooruit pic.twitter.com/TVR0Exu90E
Heerlijk!
“Dat is geen waanzin, maar beschaving”, heerlijk weerwoord van Frans Timmermans tegen Geert Wilders! pic.twitter.com/y4hS6HToMo— Tom van der Lee (@TomvanderLee) October 23, 2025
Uitstekend
Uitstekend optreden van Frans Timmermans bij #nieuwsuur net.— Tom van der Lee (@TomvanderLee) October 21, 2025
Met heldere antwoorden op tal van inhoudelijke onderwerpen benadrukt hij dat wij Nederland samen weer voorruit kunnen helpen.
Want #GroenLinksPvdA is de
de enige garantie op een kabinet dat levert op sociale en… pic.twitter.com/8mvUFPIBwn
Wederom: uitstekend
Timmermans doet het uitstekend in het RTL-debat.— Tom van der Lee (@TomvanderLee) October 12, 2025
Hij vertelt het eerlijke verhaal; legt helder uit hoe de opvangcrisis opgelost kan worden. Ook benadrukt hij hoe uitbuiting van zwaar onderbetaalde arbeidsmigranten beëindigd kan worden via een hoger minimumloon van €18 per uur. pic.twitter.com/vog1B86n27
