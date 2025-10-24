Timmermans zit steeds beter in zijn vel. Hij brengt zijn punten helder en overtuigend voor het voetlicht. Laat zich niet van de wijs brengen door rare fratsen van zijn opponenten. Hij presenteert zijn partij als het enige sociale alternatief en is het meest geschikt voor het… pic.twitter.com/19J3b3Yeo3

U kunt laatdunkend doen over de twitteranalyses van mediadeskundige Tom van der Lee over verkiezingsdebatten, maar voor veel kiezers die nog niet weten op wie ze moeten stemmen is het ontzettend belangrijk dat mediadeskundige Tom van der Lee verkiezingsdebatten en interviews analyseert op X. Geen hond gaat natuurlijk al die verkiezingsprogramma's lezen, dat kun je niet van mensen vragen, en zo'n debat duurt ook best lang. Gelukkig dus, dat Tom van der Lee die voor de mensen thuis wil samenvatten. U vraagt zich mogelijk af wie gisteren bij SBS6 heeft gewonnen, nou, daar is Van der Lee duidelijk over: Frans Timmermans. Eerder maakte Timmermans al diepe indruk met eerlijke en overtuigende optredens bij RTL en Nieuwsuur. Dat kan dus maar één ding betekenen: gedaan met het zweven, stem Timmerfrans!