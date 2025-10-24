achtergrond

Tom van der Lee (GroenLinks-PvdA) lyrisch over Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA): "Uitstekend, sterk, overtuigend, eerlijk, heerlijk, ruikt naar roosjes"

Goh nu je het zegt

U kunt laatdunkend doen over de twitteranalyses van mediadeskundige Tom van der Lee over verkiezingsdebatten, maar voor veel kiezers die nog niet weten op wie ze moeten stemmen is het ontzettend belangrijk dat mediadeskundige Tom van der Lee verkiezingsdebatten en interviews analyseert op X. Geen hond gaat natuurlijk al die verkiezingsprogramma's lezen, dat kun je niet van mensen vragen, en zo'n debat duurt ook best lang. Gelukkig dus, dat Tom van der Lee die voor de mensen thuis wil samenvatten. U vraagt zich mogelijk af wie gisteren bij SBS6 heeft gewonnen, nou, daar is Van der Lee duidelijk over: Frans Timmermans. Eerder maakte Timmermans al diepe indruk met eerlijke en overtuigende optredens bij RTL en Nieuwsuur. Dat kan dus maar één ding betekenen: gedaan met het zweven, stem Timmerfrans!

Luid applaus van de vragenstellers (en van Tom)

Sterk, overtuigend

Heerlijk!

Uitstekend

Wederom: uitstekend

Tags: applausmachine, tom van der lee, frans timmermans
@Schots, scheef | 24-10-25 | 13:55 | 285 reacties

