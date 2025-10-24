Het eerste debat met Geert Wilders had wel een toeter, maar geen gamechanger. Dat is misschien jammer voor iedereen die echt niet meer kan wachten tot het eigen risico stapje voor stapje wordt gehalveerd en gewoon nu dat geld nodig heeft, maar het is niet anders. Cindy was er niet, Rob Jetten was er niet, maar Tom Staal was er wel en die sprak met Geert Wilders Frans Timmermans Henri Bontenbal, Dilan Yesilgöz en Mr. Gamechanger himself Wilfred Genee.