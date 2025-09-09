achtergrond

GSTV. Knikkende knietjes bij Kamerleden na VLIJMSCHERPE column Angela de Jong

Nou en dit is dan ook maar meteen het Stamcafé

Er is een nieuwe sheriff in Den Haag en ze heet Angela de Jong (jezus wat woke, wijven als sheriff, red.). Ja je kunt iemand ook kapotpromoveren natuurlijk, in de journalistiek een bekend fenomeen, en in de columnistiek klaarblijkelijk ook. Die arme meid wordt nu zelfs door Jan Paternotte voor schut gezet (en nog goed ook). Angela vindt allemaal dingen van de hypotheekaftrek en wijdde er een stukje aan, waar op een zeker roze weblog eerder vandaag al kebab van werd gemaakt. Nee, mensen die overal maar een mening over hebben en die nog optikken ook, dat vinden we bij GeenStijl verschrikkelijk. Afijn. Angela de Jong is dood, leve Angela de Jong; proost op de gloednieuwe parlementair columnist des vaderlands.

Tags: gstv, angela de jong, stamcafé
@Schots, scheef | 09-09-25 | 22:00 | 63 reacties

Praat mee in het Stamcafé

