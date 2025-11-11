Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan, en voor maar liefst 70 leden van de Tweede Kamer is vandaag de tijd van gaan gekomen. Dat kan natuurlijk niet zonder een laatste groet van onze reporter Tom Staal. Een eervol afscheid met een lach en her en der een linkse traan. In de gangen van het Kamergebouw trof Tom een parade van weggestemde NSC'ers, had afzwaaiende PVV'er en Borsato-fan Léon de Jong een paar leuke grappen over dat zijn partij onzettond democratisch is en kwam zelfs iemand van de Addams Family voorbij. Daaaaag!