Gisteravond liet Wilfred Genee het natuurlijk grandioos liggen toen Frans Timmermans bij Vandaag Inside aanschoof om de heren te overtuigen van zijn standpunten enigszins overeind te blijven tegenover het verwachte spervuur, dat dus uiteindelijk uitbleef omdat Derksen een-op-een altijd een mak lammetje is en Genee zijn dag niet had. Vanavond herkansen met Eerdmans. Veel interessanter: een gesprek in Genees podcast Zolang het leuk is met journalist van HP/De Tijd Ton F. van Dijk. Op het oog twee mensen die van elkaar verschillen als dag en nacht, met een man van achter de schermen en een man die bij uitstek niet van het scherm weg te slaan is. Wat begint als een typisch Genee-interview over Van Dijks pad naar de journalistiek en zijn lange carrière in de media, ontwikkelt zich langzaam tot een emotioneel gesprek over liefde, ziekte, angst en onzekerheid. Niet alleen Van Dijk bleek daarin een open boek, ook Wilfred Genee liet zich niet onbetuigd waar het de persoonlijke ontboezemingen betreft. Zo vertelt hij over de hoge verwachtingen van zijn ouders en de zoektocht naar wie hij nou eigenlijk écht is (Alleraardigste samenvatting van Van Dijk HIER). Van kanker en een stoma tot angsten, werkdrift en een emotionele Genee (zachte ziel) - het blijft ruim twee uur lang boeien. We wilden u dit mooie gesprek daarom niet onthouden. Proost en de kaarsjes kunnen aan deze 7 oktober.