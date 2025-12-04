In de categorie raar nieuws blijkt nu opeens dat kinderen uit groep 8 geen gesprek gaande kunnen houden. Misschien is dat maar beter ook. Dat kinderen uit groep 8 niet zomaar uit het niets foto's van hun kinderen die een leuke middag hadden in de Monkey Town gaan laten zien. Of zeggen dat de Ajax-leiding geen gezag uitstraalt. Of dat je vroeger veel vaker Sinterklaas etalages in de winkelstraat had. Of dat ze over het weer van morgen beginnen. Of over het weer van gisteren. Of over het weer op de laatste vakantie. Of over het weer op de volgende vakantie. Of over wat ze gisteren gegeten hebben. Of over wat Jannie nou weer gezegd had nou ja ze meent het niet maar het is zo'n flapuit. Of over wat je tegenwoordig betaalt voor twee tassen boodschappen. Of over het nieuwste boek van Joris Luyendijk. Of over dat Pieter van Vollenhoven in AI-filmpjes trapt op het internet. Of over hoe je verschil kunt proeven tussen soorten wijnen. Of over wat er laatst bij Omroep MAX was echt interessant. Of over of je hier vaker komt. Of over of het pijn deed toen je uit de hemel naar beneden kwam vallen. Of over Davey Verbeek de Andrew Tate jongen die toen bij First Dates was. Of over de eigenschappen van verschillende types ventielen. Of over wie er op dit moment allemaal opkomende jonge fotografen zijn die op het punt staan door te breken in de scene in Mönchengladbach. Of over waar je absoluut geweest moet zijn als je een weekendje Kopenhagen hebt gedaan. Of over de gezondheidsnadelen van een lactosevrij dieet. Of over de gezondheidsvoordelen van een lactosevrij dieet. Of over de vertrutting. Of over podcasts. Of over mensen die podcasts maken. Of over mensen die podcasts luisteren. Of over mensen die over podcasts praten. Of over belastingen. Of over dat kinderen uit groep 8 dus niet eens meer normaal een gesprek kunnen voeren daar kijk je toch van op zeg komt zeker alleen maar omdat ze de hele tijd naar die schermpjes zitten te staren nou wist je trouwens dat Alexander Klöpping ja van DWDD ja die ja daar nu een actie tegen begonnen is en dat je daar ook een boek van kan kopen en dat er laatste een pop-up store van was ja wel in Amsterdam natuurlijk dat wel maar ja je moet ergens beginnen toch en in Amsterdam zijn de mensen er nu eenmaal vroeg bij met dat soort dingen dat is nu eenmaal zo daar kom je toch niet omheen.

Hou gewoon je muil, drink je glas leeg, bestel er nog een. Maar val ons niet lastig.