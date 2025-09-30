GSTV. DENK weigert gesprek over activist op Kamerstoel Wilders: "Roddeljournalistiek"
Ophef op de sociale media vanmiddag. Geert Wilders stelde alleen maar vragen over een foto van ene Marsil Abo Hosein, die kennelijk gisteren op een evenement van DENK Jong, de jongerenafdeling van DENK, aanwezig was in het Kamergebouw. Marsil was zo enthousiast dat hij meteen een berichtje aan Geert Wilders op zijn Insta postte, wat weer werd opgepikt door Palliespotter Michael Vis, wat weer werd opgepikt door Geert Wilders zelf. Nou is Marsil volgens eigen zeggen NIET de vlagverbrander op deze foto (zie zijn reactie hieronder), maar hij plaatste wel deze video op zijn Instagram (ook met bivakmuts en rode driehoek), hij is tevens deze figuur die op 7 oktober 2024 voor een grimmige sfeer zorgde bij de herdenking van 7 oktober 2023, en afgelopen april stond ie vooraan toen Edwin Wagensveld een koran in de fik stak. Marsil is sowieso een druk baasje met/tegen de politie, al maakt ie ook weleens een lollig bedoelde video. Best wel gek als zo iemand op je feestje even de groetjes doet aan de meest bedreigde man van Nederland, maar Stephan van Baarle weigert medewerking aan onze genuanceerde enerzijds/anderzijds reportage omdat hij die afdoet als RODDELJOURNALISTIEK. Okee dan.
Marsal doet: de groetjes
