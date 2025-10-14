HALBEGATE. Schold Netanyahu op Timmermans?
Deed Frans Timmermans een Halbe Zijlstraatje?
Frans Timmermans in NRC: "Netanyahu en ik hebben al heel lang een hele slechte verhouding. Ook toen ik minister was. Liep hij altijd op mij te schelden waar Rutte bij was. Dan hadden we een bezoek in Israël, en dan was het Timmermans dit, Timmermans dat."
Wouter de Winther in De T.: "De stelligheid leidt tot opgetrokken wenkbrauwen bij een aanwezige bij die ontmoeting. Toen de Nederlandse bewindslieden in 2013 op bezoek gingen in Israël en de Westelijke Jordaanoever, waren de gesprekken volgens deze bron één op één tussen Netanyahu en Rutte. Van een slechte verhouding tussen Timmermans en de Israëlische premier is niets gemerkt. Zou Timmermans opnieuw naar boven afronden nu hij onder druk staat?"
Frans in het pre-post-tijdperk
Reaguursels
