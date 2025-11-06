Heel gek maar op een plek waar mensen massaal uitvallen omdat collega's elkaar de hele dag kleineren of de maat nemen is dus behoefte aan een gezonde manier om klachten in te kunnen dienen over collega's die elkaar de hele dag kleineren of de maat nemen. Daartoe is het integriteitsbureau ter aarde, maar goed, ook daar waren weer klachten over en dus deed de Amsterdamse ombudsman onderzoek naar het functioneren ervan. Alleen: burgemeester Halsema, onder wiens bestuurlijke verantwoordelijkheid het bureau valt, voelde zich in haar kuif gewiekt door het daaruit voortkomende rapport, noemde het volgens NRC "kwaadaardig" en deed haar uiterste best het in een la te laten verdwijnen. De onderzoeksmethoden zouden niet deugen en bovendien zou de ombudsman zelf helemaal niet goed functioneren - "Een van de klassieke methoden om het niet te hebben over de inhoud," merkt de goede man droogjes op in de T. Afijn, het rapport is er nu toch en de strekking is: niet mals. De omgang met meldingen van discriminatie, pesten en intimidatie is "zeer problematisch". Maarrr: de stevigste conclusies zijn volgens wederom de T uit het rapport verdwenen. De ombudsman ontkent zelf dat hij inbindt; debat over de druk die de burgemeester uitoefende op hem is op dit moment bezig.