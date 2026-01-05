Bij de loodgieter thuis lekt de kraan, op GeenStijl verschijnen weleens topics met taalfouten, in het Witte Huis van de vredespresident voert men oorlog, bij Ajax hebben mensen met Ajax-DNA vaak de ballen verstand van voetbal, bij Wierd Duk thuis leven grote zorgen over verkokering en polarisatie, in de moskee blijven ze weg omdat er voetbal is (smiechten!), bij NRC vragen ze zich af of feiten er nog wel toe doen, bij Charles Groenhuijsen weet niemand iets van Amerika, bij Claudia de Breij kun je helemaal niet schuilen, bij de VARA krijgen zo veel mogelijk mensen een flexcontract, bij Feyenoord fluiten ze om de haverklap hun eigen ploeg uit, bij FVD klaagt niemand ooit over een daadwerkelijke aanval op een daadwerkelijke natiestaat, bij BIJ1 werken racisten, en bij de brandweer in Rijnsburg is de bevelvoerder op non-actief gesteld nadat hij eerder werd aangehouden op verdenking van brandstichting. Ons is een rad voor ogen gedraaid, alles was een leugen, deze wereld is ziek.