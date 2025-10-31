Je zou het bijna vergeten met dat hele feest van de democratie maar in Amsterdam zit een alleenheerser met burgemeestersketting om haar hals. Femke Halsema permitteert zich volgens bronnen in de T zoveel dat ze zich bemoeide met een kritisch rapport van de ombudsman, die juist vrij en onafhankelijk kritische rapportjes zou moeten kunnen maken. In het betreffende rapport worden misstanden aan de kaak gesteld over het 'Bureau Integriteit', dat faliekant faalt in alles waar het bureau voor zou moeten staan (integriteit in de eerste plaats misschien). De conclusie luidt derhalve: "De ombudsman vindt dat meldingen over sociale integriteit momenteel niet in goede handen zijn bij Bureau Integriteit." Maar kritiek op dat bureau is indirect kritiek op Halsema EN DAT IS NATUURLIJK UIT DEN BOZE.

Dus als er drie dagen na het versturen van het rapport een ontmoeting plaatsvindt tussen onder anderen de ombudsman, Halsema en de hoogste Amsterdamse ambtenaar, moet de ombudsman het kennelijk doen met de kwalificatie 'onwetenschappelijk broddelwerk' en laat Halsema hem weten het niet eens te zijn met de conclusie. Het rapport zou zelfs moeten worden ingetrokken. Een ongelooflijk toeval volgt als de ombudsman zijn rapport een week later INTREKT, terwijl het al was voorzien van een door hem ondertekend voorwoord. Over de vertraging stuurt de ombudsman de gemeenteraad een brief die zelfs wordt onderschept en daardoor pas twee dagen later bij de raadsleden aankomt. Betrokkenen spreken in de T daarom van druk op de ombudsman, iets wat juist totaal niet past jegens een onafhankelijk behandelaar van klachten. O ja, want klachten, die waren er zeker blijkens een veel eerder rapport waar de Stopera een Opera van pestgedrag, machtsmisbruik en racisme bleek. Allemaal onder het alziend oog van de burgemeester.

Echt iets waar een ombudsman wat mee zou moeten doen! Maar Halsema heeft zich er kennelijk dusdanig mee bemoeid dat de ombudsman nu aan een 'nieuwe versie' werkt. Wat maar weer het beeld schetst van een doodzieke cultuur die tot aan de hoogste burelen van het hoofdstedelijk bestuur doorwerkt, en waarin een kritisch rapport onder druk van de als koningin handelende burgemeester mogelijk voorgoed in de la VERDWIJNT. Je zou je er haast ziek van gaan melden of er het k-woord van in je mond nemen, maar wij blijven wél fatsoenlijk.