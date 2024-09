Bleek onlangs al uit zo'n SCHOKKEND RAPPORT en toen dacht de stadsbode: goh laten we die tiet nog even wat verder uitmelken. Niets nieuws onder de zon, wel razend grappig natuurlijk: werknemers van de gemeente Amsterdam zijn 'op grote schaal de dupe van racisme, pesten en machtsmisbruik'. Want het zijn ALTIJD dezelfde clubs, die met dat opgeheven vingertje morele en ethische waarden prediken om het volk te onderrichten, om vervolgens zélf van het hoogpaard af te flikkeren. D66, BNNVARA, GroenLinks, Volkskrant en nu weer de gemeente Amsterdam. Iedereen moet zijn of haar of hun lul in de genderneutrale pisbak kunnen hangen en ondertussen gaan de eigen werknemers zwaar gebukt onder een toxische cultuur van pesten, racisme en grensoverschrijdend gedrag, mogen mensen niet pissen, worden zwarte werknemers doodleuk nog steeds 'negers' genoemd en stampen de leidinggevenden als Hitlers over de werkvloer. Nou gemeente Amsterdam, ga lekker verder hoor, met je betuttelpolitiek, je regeltjes en je dwangmatige dividingetjes richting 't volk. En scheppen jullie dan ook eens de stront uit de eigen kattenbak rattenbak?