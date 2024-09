Geen dieren meer in Artis , dan ook geen inwoners meer in Amsterdam

Als het aan de GeenStijl ligt, wordt Amsterdam een pretpark zonder inwoners. Donderdag buigt de Amsterdamse gemeenteraad zich over het voorstel. Goed idee? Of horen inwoners juist in de stad? "Wie nu nog beweert dat Amsterdam alleen maar zielige toeristen uitknijpt, is blind."

De discussie is al zo oud als de Nutellawinkel: heeft een stad als Amsterdam vandaag de dag nog toekomst? Ditmaal is het GeenStijl die de knuppel in het hoenderhok gooit. Amsterdam moet worden omgetoverd tot een pretpark ‘waar de relatie tussen toerist en Nutellawinkel centraal staat, en er ook ruimte is voor verwondering over het verleden'.

"Wow", moeten we volgens GeenStijl dan denken, "woonden hier vroeger echt mensen tussen de toeristen?! Dat we dat normaal vonden!"

Blogger Mosterd voorspelt hoe de Nederlanders op een zonnige lentedag in 2050 massaal naar pretpark Amsterdam rekken, de paden op, de lanen in.

"Nederlanders volgen een speciale speurtocht op zoek naar plekken waar mensen vroeger gewoond hebben. Gezinnen vanuit Almere komen met de tram voor een van de vele Tours and Tickets of Nutellawinkels om vervolgens over de koppen te lopen op de Wallen. Een pretpark waar geen inwoners meer opgesloten zitten in kooien. Of het nu gaat om een huis, een flat, een appartement of penthouse: gevangenschap in een pretpark blijft gevangenschap."

Donderdag buigt de Amsterdamse gemeenteraad zich over het voorstel van GeenStijl.