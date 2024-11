Super Sale in Het StamCafé

Waar de rechtstaat eerst dicteerde dat overlevenden van de holocaust tijdens de opening van het Nationaal Holocaustmuseum langs een hysterische haag ‘kritiek op Israel’ geleid werden, worden nu maar liefst twee demonstraties verplaatst en een voetbalwedstrijd afgeblazen. Alles om een ‘spontaan tegengeluid’ te voorkomen. En die voetbalwedstrijd is natuurlijk alleen bedoeld als precedent, voor het geval er opnieuw een Israëlische club het in zijn hoofd haalt om in Amsterdam te spelen.

Ondertussen maken 23.000 gepakte koffers in de Stopera politiek gezien het verschil niet. Tenminste niet als Nieuw-West koste wat kost impeached moet worden. Je hoeft geen profeet te zijn om te zien hoe dit multiculturele bloedsprookje gaat eindigen.