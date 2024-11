We are all Palestinians. Join us at Stopera on November 30 https://t.co/RqJDieOIiH

Zo, dan schakelen we rechtstreeks naar onze hoofdstad voor alweer een gezellig samenzijn van... ja van wie eigenlijk? Een monsterverbond van marxisten, extreemlinks, islam, totqueergemaakten, mensen met 1 arm, nieuwwest, taxichauffeurs, krakers en Yanis is er ook. Voor de wat jongere meelezers: dat was ooit de Hilarische Horzel van Dijsselbloem (dossier), en tegenwoordig doet-ie iets tegen oligarchen bij deze club van basisinkomenbelievers. Demo is bij de Stopera ipv Dam omdat Halsema vindt dat alle nietwinkeldag-mijders in de Kalverstraat en Nieuwendijk rustig moeten shoppen zo'n webcam op de Dam een aanzuigende werking heeft. Volgens de organistatie komen er zo'n 500 mensen, maar iets zegt ons dat het wel eens meer gaan worden. We gaan het meemaken. Later meer.

Update 13:50: Pegida-iemand aangehouden op Dam, wss E. Wagensveld

Update 14:55: Toch nog 1000+ opkomst

Update 16:30: Met fakkels (!) naar het Museumplein