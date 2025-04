De Ambassadeurs van de Vrijheid zijn dit jaar weer erg zorgvuldig gekozen door het Comité 4 en 5 mei, dat wisten we al. Nou kon het Comité natuurlijk niet voorspellen dat S10 op het laatste moment zou afhaken omdat haar broer van vier hoog uit een flat is gevallen (misdrijf wordt nog niet uitgesloten), maar het had de ophef over de geselecteerde ambassadeurs wel een beetje aan kunnen zien komen EN het had kunnen weten dat de meeste mensen bij 'VIER de vrijheid' nou niet per se denken aan het oeuvre van S10. Enfin, er is vooral geput uit het Pallie-kamp, want dat is verbinding en broederschap en zo. Alleen zanger Antoon lijkt brandschoon en maakt ook nog best aardige nummers (over 130 rijden).

Nu is er dus een ambassadeurspositie vacant: "Voor de vier festivals waar S10 zou optreden, Assen, Roermond, Amsterdam en Den Haag, wordt gezocht naar een andere artiest.", zo meldt het Comité. Welke artiest zou nu toch eens naar voren worden geschoven? Wij willen uit de goedheid van onze roze hartjes best twee opties voorleggen. Een keuze daaruit zou meteen en voor eens en voor altijd duidelijk maken wat dat hele Comité nog waard is, wat 4 en 5 mei, herdenken en de bevrijding vieren, überhaupt nog waard zijn. Wij stellen het Comité hieronder officieel voor: een keuze voor iemand van de Straat of voor een Troubadour.