Attentie! Attentie! Froukje en S10, het beste wat de Nederlandse popmuziek te bieden heeft, bundelen de krachten om je gehoor te beschadigen met een gezamenlijk album. S10 kennen we nog als naïeve Cestmocro-verslaafde, Gazakenner/ambassadeur van de vrijheid en finalist op het Eurovisie Songfestival en Froukje kennen we natuurlijk van ja geen idee. Goed daar gaat het nu niet om. Het gaat erom dat ze muziek maken die niet om aan te horen is en ondertussen toch bedolven worden onder lof. Maar die twee klinken ALTIJD ongeïnspireerd, depressief, als elk ander meisje dat tijdens verstoppertje tot 10 telt, alsof er iemand aan een stuk door gaapt, grauw, alsof een druilerige, grijze herfstdag een stem is, alsof babymoord een grote inspiratiebron is, als Marlee Matlin, als het einde der tijden, en ze klinken ook nog eens PRECIES HETZELFDE. Als je moest kiezen tussen twee minuten luisteren naar die twee of alle afleveringen van Dit is M terugkijken, kies je voor het laatste. Heb je desalniettemin zin in twee en een halve minuut muziek, zet het volume dan wat harder en begin hieronder aan een prachtige lijdensweg waar zelfs Jezus nog een puntje aan had kunnen zuigen: de nieuwe single van Froukje en S10.