LET'S HEAR IT FOR THE BABIES!

Wauw! Zo vet! S10 mag voor Nederland naar het Eurovisie Songfestival 2022! Wij valideren! We zijn al de hele middag zwaar Emma Wortelboer. Want S10! Wat. Een. Gave. Keuze. Onze in-house Songfestivalexpert @Mosterd laat, zwaar aangeslagen van ontroerend totaalgeluk, weten: "OMG! Wat een verrassende, gedurfde, maar vooral geweldige keuze! Joechei! Vooruitstrevend en talentvol, dat is een mooi visitekaartje voor Nederland!" Wij voegen daar eensgezind aan toe dat we S10 ook een verbindende, dappere, krachtige, inclusieve, diverse en hartverwarmende keuze vinden. Echt superprogressief om een zwarte transgender bi-vrouw in rolstoel met Bregje Hofstede-kapsel voor Nederland het Songfestival te laten winnen. Wat jij @BartNijman? "Hmja, het is alsof je Fleur Agema hoort zingen". Wat jij @Pritt? "Soort Suzan en Freek, maar dan zonder Freek". Na de breek EXCLUSIEF en alleen bij Geenstijl voor het eerst ever de gloednieuwe single van S10 getiteld: Ik geef je nooit op, ik maak je nooit aan het huilen. *traantje wegpinkt*