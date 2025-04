Een alleskunner, dat is toch wel hoe Paulien Cornelisse het best te typeren valt. Een vrouw die haar hand niet omdraait voor moeilijke journalistieke vraagstukken, zoals hoe de voornaam van Kamala Harris uit te spreken. Een van de belangrijkste feministen die we hebben in Nederland. Ze was een van de initiatiefnemers van de Opzij top 100 met de meest invloedrijke vrouwen van het land. Ze was jarenlang dé talkshowkoningin van Nederland met haar programma op NPO1. Later won ze zelfs de Sonja Barend Award voor haar gesprek in Zomergasten met advocaat Liesbeth Zegveld. Ook maakte ze gezellige terreurpraatjes aan de kersttafel bespreekbaar in Nederland, een van haar belangrijkste wapenfeiten. Maar bovenal is ze een taalvirtuoos. Met haar boek over diezelfde Harris stak ze De Ontdekking van de Hemel van Mulisch naar de kroon, beïnvloedde ze dat de Amerikaanse verkiezingen en wint ze in de toekomst hoogstwaarschijnlijk nog eens de P.C. Hooft-prijs. En nu dus: de eenvrouwsjury van De Slimste Mens. Het is een grote zwarte trui om te vullen, maar met iemand die zo scherp, snedig, grappig, mooi, lief, talentvol, vrouwelijk en aaibaar is moet dat goedkomen. Wij zeggen: hup Paulien Cornelisse!