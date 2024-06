Ho Jantje Beton. Klinkt weer allemaal heel stoer Sterre, Vlinder, Pietje Bell, Ciske de R., Pippi Langkous & urban rebellion enzo. Maar het is pure ondermijning en aanzetten tot crimineel gedrag. Voor je het weet klimmen Jantje, Pietje en Klaasje Beton in containers, en zijn ze reddeloos verloren voor de samenleving. We leggen het nog een keer uit: klimmen in lantaarnpalen MAG NIET. En doe je het wel dan is het 110 EURO zakgeld foetsie.