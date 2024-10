Hier verder met het actuele liveblog over alweer een gezellig dagje Amsterdam. En weet u wie ook weer in Amsterdam is? De burgemeester! Na twee maanden (!) fietsverlof in Barcelona is mevrouw weer terug in de ambtswoning, en ze mag meteen aan de bak. Want vandaag zijn er wederom middeleeuwse vendelzwaaiers met gezichtsbedekkende kleding aan het boeroepen naar Het Beloofde Land, in het kader van "Global Day of Action". Met allemaal kekke hoofddeksels, want dat mag van Femke, al was dat vorig jaar weer anders. Frie Frie Pellestijn verzamelen om 14:00 uur, aansluitend MARS. Later meer.

Update: Wilt u niet meer bellen. Dat gele ding is een ambulance, geen Hezbollah-bus.