U wilt een vlag verbranden? Weest u ervan bewust dat dat niet zomaar kan. Is het een vlag van een land: u kunt rustig uw gang gaan. Maar is het een andere vlag, dan is het maar zeer de vraag of u hem mag verbranden in de constitutionele monarchie met een parlementair stelsel dat Nederland immers is. Een harde regel is er niet, maar wat we wel weten is dat wanneer de vlag een groep vertegenwoordigt die niet hetroseksueel is, dan mag het niet. En als we zouden moeten gokken, dan zou het maar zo kunnen dat een Palestijnse vlag ook niet mag. Palestina is immers geen land en de vlag vertegenwoordigt een groep waar academisch links als ze de kans krijgen, beslist een ingezonden brief dan wel een verontwaardigde instapost aan wijden.

Ondertussen keert de Venezolaanse karavaan richting de VS om. De maakbare samenleving gaat nog eens heel groot worden.