Tegenvallertje voor de nieuwe beste vrienden van de Rotterdamse burrie Carola Schouten. Van die andere burgemeester van een grote stad mag namelijk de onder anderen door hen geplande demonstratie van aankomende zaterdag op de Dam 'tegen de repressie en criminalisering van de beweging' (whatever that may be) onder het motto 'Wij zijn alllemaal Palestijnen' (wij niet) zaterdag niet op de Dam plaatsvinden. Daarmee hanteert Halsema een enkele maat qua Damdemo's over het Midden-Oosten, aangezien de manifestatie tegen Jodenhaat (en vóór Israël) vanavond ook naar de Stopera is verplaatst. Dat wordt trouwens nog reuze spannend vanavond, want de geplande tegendemo is óók verboden. Dat heilige demonstratierecht begint steeds meer te schuren.