NOU NOU een selectie anti-Israëlische actiegroepen heeft aangekondigd donderdag om 19:00 OOK naar de Stopera te komen. Zogenaamd om net als de rest te protesteren tegen Jodenhaat, maar iets zegt ons dat de leuzen uit de monden van dit zooitje vooral over de Palestijnen zullen gaan. Zo wordt het dus alwéér onmogelijk om je fatsoenlijk manifesteren tegen antisemitisme omdat het dan natuurlijk alwéér hommeles wordt. De actiegroepen zeggen te willen demonstreren tegen "organisaties die antisemitisme misbruiken om Israël te verdedigen". En ja: de organisatoren achter de demonstratie bij de Stopera alsook de meeste slachtoffers van het hedendaagse antisemitisme zijn over het algemeen uitgesproken pro-Israël, maar het lukt de intifada-roepers op een of andere manier maar niet om door te hebben waarom dat is. Tot nu toe geven de organisatoren geen blijk van plannen om de demo te schrappen of alweer te verplaatsen, dus donderdag wordt het BAL.