2025 personified

Omdat tekeningen altijd meer zeggen dan woorden (knoop dat in je oren ouwe twitteraar) hier het Jaaroverzicht in plaatjes. Opdat de Boosvogel het komende jaar maar wat meer voor ons (zie hierr bijv. ander werk) mag tekenen.

Maart: Syrische Jihad Collecte

We beginnen het Jaaroverzicht met een uitstekend staaltje move the product. In maart gaf de EU het Syrische regime 5,8 miljard euro, Cortés gaf GeenStijl een update van dit oudje.

Mei: DEI Syria

Gelukkig ging het daarna alleen maar beter in Syrië. Oh nee wacht! Syrische 'overheidstroepen' bestormen bars en restaurants wegens live-muziek, doden en verwonden bezoekers en personeel. Met de groetjes van de EU.

Juni: Bang for your buck

Het voelt misschien als een eeuwigheid geleden, maar in maart hadden we nog een kabinet. Daarin was het wel de hele tijd ruzie, bijvoorbeeld over ReArm Europe, wat de Kamer niet wilde, maar wel doorging. In juni liet Mark Rutte alvast zijn boodschappenlijstje zien.

Juni: Binnen zonder kloppen

Wereldplaat bij wereldnieuws

Juni: Theodor 30 jr Het P

Er was niet alleen Groot Wereldnieuws in juni, er was ook Klein Medialeed. Theodor Holman werd door Het Parool gecanceld, en mocht in De GeenStijl Podcast uitleggen waarom.

Oktober: Bacon Jack

Hoe is het eigenlijk met het Verenigd Koninkrijk? Nou, zo dus. (Terzijde Edoch Terzake: deze leestip)

Oktober: TK2025

Rob Jetten haalde misschien de meeste zetels (net zoveel als Geert Wilders trouwens), maar GeenStijl won de verkiezingen. Mede dankzij het uitstekende artwork.

Bonus: het GeenStijl Verkiezings Logo los