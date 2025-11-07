Zon gaat weer schijnen in Nederland, dit jaar al meer dan 2.000 uur
Geschiedenis: geschreven
Gabbers! We hebben gewonnen. BBB levert. Veel zon. Al meer dan tweeduizend uur. Pas de vijfde keer sinds 1906 dat dat gebeurt! We zijn qua zon historische jaren als 2019, 1959, 2023, 2015 en 2009 al ruimschoots voorbij. Sterker: we stevenen af op 2.114 zonuren en maken zelfs nog kans om het record van 2022 te verbreken. Gefeliciteerd allemaal!
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
@Schots, scheef | 03-10-25 | 20:00 | 140 reacties
Schoof levert. PostNL mag per 2027 drie dagen doen over postbezorging
Goed nieuws voor bezorgde postbezorgers
@Schots, scheef | 05-06-25 | 13:38 | 305 reacties
De GeenStijl Podcast: Dilan Yeşilgöz over de val van kabinet-Schoof
Een podcast die vandaag even alleen over het politieke gaat.
@Schots, scheef | 03-06-25 | 09:18 | 1652 reacties
KABINET-SCHOOF GEVALLEN
Het waren elf volstrekt zinloze maanden
@Mosterd | 27-04-25 | 15:15 | 197 reacties
Heujjjjjj 26 graden
26 GRADEN DES DOODS
@Mosterd | 23-04-25 | 16:00 | 63 reacties
Nu nat. Koningsdag wordt prachtig (zoals altijd)
Zonnebril uit de kast & gaan