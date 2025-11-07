achtergrond

Zon gaat weer schijnen in Nederland, dit jaar al meer dan 2.000 uur

Geschiedenis: geschreven

Gabbers! We hebben gewonnen. BBB levert. Veel zon. Al meer dan tweeduizend uur. Pas de vijfde keer sinds 1906 dat dat gebeurt! We zijn qua zon historische jaren als 2019, 1959, 2023, 2015 en 2009 al ruimschoots voorbij. Sterker: we stevenen af op 2.114 zonuren en maken zelfs nog kans om het record van 2022 te verbreken. Gefeliciteerd allemaal!

Tags: zon, schoof I, 2025
@Schots, scheef | 07-11-25 | 18:00 | 68 reacties

