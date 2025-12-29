Javier Milei de beste premier die Nederland nooit gehad heeft. De grote saneerder, de wandelende kartelschaar. "Afuera!" noemen ze dat daar of wat het ook is en wat het ook moge betekenen. En grote geesten denken gelijkend, dus citeert Javier Nederlands (met afstand btw) beste cartoonist ter wereld boosvogel Cortés: "We hebben echt een Milei nodig die bezem in 1x door bureaucratie heen haalt en mensen & bedrijven zelf laat beslissen hoe ze hun bedrijf & leven willen runnen. Mensen hebben zich laten wijsmaken dat overheid er is om problemen op te lossen terwijl tegenovergestelde het geval is." In ander nieuws steeg het aantal Rijksambtenaren afgelopen vijf jaar met 20% van 125.000 fte tot 157.000 fte en telt de gehele publieke sector zo'n 1 miljoen fte.