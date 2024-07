Wie zet de thee, en wie wordt gezet. Wie trekt, en wie wordt getrokken. Wij trokken in ieder geval aan het kortste eind en trekken de aanstaande kater nu al nauwelijks maar volgens gedistingeerde Engelsen zijn we desalniettemin een volk van hopeloze aftrekkers, wankers welteverstaan. Zij hebben makkelijk lullen natuurlijk, hun trektocht duurt nog even voort. Deo volente eindigen ze zondag bedekt in Spaans zaad en met lege trekwanten, dwz zonder bekert. U kunt dat onsportief vinden en dan heeft u groot gelijk, maar binnen een etmaal zijn wij veranderd van geile oranje theezakjes in tot thee getrokkenen en dat trekken we bar slecht.