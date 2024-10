Ja, het is leuk als het allemaal mooi kan, maar als het moet, lekker de beuk erin gooien. Wat kon hij tackelen. Misschien wel de sierlijkste schopper die Nederland ooit heeft voortgebracht. Hij had wat we later Grinta zijn gaan noemen. Penalties: legendarisch. God, en wat kon-ie mooi roken. Alles gewonnen wat er te winnen viel bij Ajax, FC Barcelona. Net niet alles gewonnen met Oranje, maar wat was-ie goed. Wat kon hij roken. En wat was het een ontzettend mooie vent. Dat gezeik over die premies, zei hij eens - ik zou voor het Nederlands elftal ook gratis spelen.

En zo hoort het.

Johan Neeskens werd 73. Er worden klaarblijkelijk nog steeds dit soort filmpjes van hem gemaakt.