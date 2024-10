Problemen: benoemen. De duizenden Feyenoorders die er bijna wekelijks enthousiast op los hamassen zijn geen antisemieten, de schatten die bij Ajax ooit een Kenneth Vermeer pop ophingen zijn geen racisten, en de totale losers van Vak P die gisteren zonder succes probeerden een swastika te vertonen in de Kuip zijn geen nazi's. Ze zijn allemaal wel: godsonmogelijk dom. O, o, o wat zijn ze dom. Het is maar goed dat we verplichte combi's in Nederland hebben want het is echt nog maar de vraag of deze spandoekmakers erin zouden slagen zonder begeleiding van A naar B te komen. Glimmend Stone Island-jasje aan. Wanstaltige zonnebril op. Jololo Twente ole. Lekker negentig minuten aftrekgebaartjes maken achter je niet alleen in- en intrieste maar ook nog eens mislukte spandoek. Paar tientjes aftikken voor het genoegen. Feyenoord away, love it.