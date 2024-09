Ach ja, een Turkse club loten, altijd leuk. Uit speel je in een 'heksenketel', een cliché dat liefkozend wordt gebruikt maar eigenlijk een eufemisme is voor een volstrekt wetteloos slagveld waar toevallig een voetbalveld in het midden is neergeplempt. Thuis krijg je maken met een merkwaardig soort tribunekolonialisme, omdat de volledige diaspora in de Benelux plots fan blijkt, en als het tegenzit slagen er ook nog een paar hordes Turkse-Duitsers in een kaart te bemachtigen. Tussen het thuispubliek. Ja, en dan zitten Luuk, Rolf en Melle ineens tussen de echte mannen, met hun rijk behaarde ruggen en hun fiere temperamenten. Gelukkig staat Beşiktaş bekend als beschaafder dan de overige Turkse topclubs, dus wie weet valt het vanavond mee.

Over geluk gesproken: dat gaat Ajax nodig hebben ook, want de club die prat gaat op verzorgd en aanvallend voetbal in een 4-3-3 opstelling speelt geen verzorgd of aanvallend voetbal en kan buigen op een selectie die even geschikt is voor vriendschappelijk frisbee als voor 4-3-3. De drie belangrijkste posities, toevalligerwijs de drie die voor de creativiteit moeten zorgen, zijn, eh, onderbezet. Eén linksbuiten (Godts) die furore zou maken in het tweede van Telstar, maar daar tot verdriet van velen niet onder contract staat; één grillige rechtsbuiten die meestal geblesseerd is (Traoré); één grillige nummer tien die altijd geblesseerd is (Berghuis), en een Scandinavische knul (naam weet niemand, red.) die vorig jaar op de bank zat bij de Deense middenmoter FC Nordsjamaan.

Zoals wel vaker moet de club met als slogan 'For the Future' naar het verleden kijken voor een opsteker. Bij de tegenstander zit Giovanni van Bronckhorst op de bank, en die won als trainer nog nevernooitniet in de Johan Cruijff Arena. Bovendien stonden Ajax en Beşiktaş zes keer eerder tegenover elkaar in een Europees potje en won de Nederlandse recordkampioen ze alle zes.

Hup Ajax!