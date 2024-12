A) Geheel onverwachts met zijn lul in zijn hand de woonkamer in komen lopen als er geen bezoek is

B) Geheel onverwachts met zijn lul in zijn hand de woonkamer in komen lopen als er wel bezoek is

C) Hele racistische grapjes in de auto met zijn kinderen maken als ze op vakantie gingen

D) Hij spreekt 28 talen, waaronder Ests

E) Tenoor bij het Dialect Koor Apeldoorn

F) Feyenoord

G) Ajax

H) Tijdens zijn bruiloft onder muzikale begeleiding van Dr. Dre en Snoop Dogg naar het altaar. Still fuck with the beats, still not loving police.

I) Norsigheid

J) Anders, namelijk: