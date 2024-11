Ja hiermee gaan we de oorlog ook niet winnen, maar we kunnen ons er in ieder geval even achter verschuilen: de hooliganlegers van respectievelijk PSV en Vitesse. Eindje (in het wit) vs Ernem (in het zwart). Ergens op een donker en verlaten plekkie. Geen idee waar precies en ook het wanneer moeten we u schuldig blijven, maar PSV is in ieder geval met ietsje meer en dus legt Vitesse het af. Echt een leuke trend trouwens, dat die schatten het zelf filmen en daarna als de bevestiging blievende-homo sapiens die we allemaal zijn delen met de rest van de wereld. Het roept wel de vraag op hoe bepaald wordt wie cameraman van dienst is. Lootjes trekken? Blessure? Het broertje van Lorenzo dat een ROC opleiding Media & Vormgeving in de Randstad volgt? Hoe dan ook niet helemaal eerlijk dat camerameneer (PSV) luidkeels aanwijzigingen en aanmoedigingen naar zijn kameraden brult. Wel een mooi moment na een seconde of veertien, als iemand hém te lijf dreigt te gaan: "eyyy nie mij jongu!". Erecode is erecode hè, daar wordt dan braaf naar geluisterd. Afijn hartstikke leuk voor die kerels om thuis te hebben natuurlijk, deze beelden. Een soort sekstape, maar dan zonder seks, maar wel dat je heel dicht bij allemaal andere bezweten en grommende kerels staat. Ja eh klein beetje homofiel allemaal, maar wij oordelen niet hè, iedereen doet het op z'n eigen manier. Gelukkig maar!