In een universum hier heel erg ver vandaan strijden mannen met heel erg grote penissen voor de EER VAN DE STAD en de EER VAN DE CLUB. Woorden die u nooit zal begrijpen als u 's ochtends op de fiets stapt om het rolluik van de kringloopwinkel in Almere-Muziekwijk omhoog te doen. Echte mannen, keiharde kerels, die thuis heel veel te vertellen hebben. Ze hebben een hartje van goud, ze koken de allerbeste risotto voor Samantha, ze zijn de liefste vaders voor Mees en Bickel, ze doen de was (gesorteerd op kleur, voetbalshirts op 30 graden) en bij de supermarkt kopen ze tampons voor hun vriendin. Ze vragen naar menstruatiepijnen, ze zijn dol op romantische komedies en in het restaurant geven ze altijd iets meer dan 10% fooi. En in het weekend, ja, dan stampen Attila en z'n vrienden weer een zooitje Duitsers in elkaar - Duitsers van een clubje uit de Oberliga waarmee ze verder helemaal niks te schaften hebben. Maar u snapt dat niet. U hebt geen idee van EER.