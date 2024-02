Kijk nou wat ongezellig. Onderzoeksplatform Mediazona heeft een dataset online gekwakt met alle opsporingsbevelen uit de database van het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. Op de lijst niet alleen de Estse premier Kaja Kallas, die steun had betuigd voor het neerhalen van Sovjetmonumenten in Estland, maar ook twee Nederlanders. Die dataset staat hierrrrr en in ons beste cyrillisch zien we: КОСТЕР ДЖОЙС, oftewel Joyce Koster, die naar Oekraïne vertrok om te knokken tegen de Russen en naar eigen zeggen werd ingezet als 'kanonnenvoer'. Dan is er nog een МАЕР АНДРЕ РОБЕРТ, wat letterlijk vertaalt naar Andre Robert Maer, maar mogelijk komt 'Maer' eigenlijk neer op 'Meijer'. Tot slot vinden we een Armeense gast, МОВСИСЯН АМАС, Amas Movsisyan, die uit Alkmaar komt. Wie zichzelf op zeker heeft zitten Command-F'en staat niet op de kaart, ondanks zijn plek op de Zwarte Lijst: Sjoerd Sjoerdsma! Maar ja. Die zou toch al niet gaan.