Eigenlijk geen idee of schoonmakers dat van die ingewanden zeggen maar het was godverredorie een heftig ochtendje in Zoetermeer. Bij een knokpartij tussen SCHOONMAKERS gierde het helemaal uit de zwabber. "Dekker Sport laat desgevraagd weten dat het gaat om medewerkers van een extern schoonmaakbedrijf, die blijkbaar een onderlinge vete hadden." Mopwagen Crew tegen Driehoek Groene Zeep Side. Beetje djoeken met het botermes en deze snaak zit er ook matig bij. Schoonmaken, toch een beetje het korfbal onder de kantoorbanen. Als het dáár al mis gaat!