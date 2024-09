Het is weer zondag, dus naar oud-Hollandse traditie wordt er geknokt. FC Groningen (prachtclub, red.) mocht na een jaar afwezigheid weer afreizen naar de Friese aartsrivalen. Met 2 rode kaarten (en bijna een 3e) zou je zeggen dat er wel genoeg bloed had gevloeid in het Abe Lenstra Stadion, maar een handvol totale kutkneuzen van Groningen-supporters kon de 2-1 nederlaag niet handelen en ging na het laatste fluitsignaal op oorlogspad. De heren klommen de tribune met Heerenveen-supporters in om een wat oorvijgen en muilperen uit te delen. Vervolgens werd het zootje door wat andere in zwart gehulde gekkies, mogelijk agenten in burger, totáál in elkaar gebeukt.

Het is de slechts mogelijke reclame voor een middagje voetbal, de slechts mogelijke reclame voor je eigen club, de slechts mogelijke reclame voor de langzaam verdwijnende traditie van het uitsupporteren.