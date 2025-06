Nee, wacht, je verwacht het eigenlijk wel, je mag een boek niet beoordelen op de kaft maar een voetbalclub best op de naam, deze mensen heten per slot van rekening Woonwagen Kamp Emmen '16, dit zijn geen pacifisten en ze gaan ook niet naar die vrolijke rode lijn-demonstratie vanmiddag, dit zijn mannen die ijzer vreten, en gelijk hebben ze verdomme, voetbal is oorlog, en als je een oorlog begint, zoals FC Surhústerfean hier duidelijk doet door in korte tijd 1-3 een achterstand in een promotiewedstrijd om te buigen tot een 4-3 overwinning, dan kun je die dus verliezen, en dan moet je wat komt vervolgens als een vent ondergaan en niet huilen om een muilpeer meer of minder. Overigens wel minpunten voor de stadionspeaker die er niets van begrepen heeft en "Ho ho ho, stelletje mafkezen, doe normaal" roept, net als het leuk begint te worden. Meer beelden hier en na de breek.