Jezus wat zijn wij nou weer voor land. Met alle respect maar wij hébben niet eens een juntaleider, laat staan eentje die voetbalwedstrijden ter ere van zichzelf organiseert, zoals deze ongetwijfeld zachtaardige Mamadi Doumbouya (verkreeg de macht na een coup, wil zichzelf volgend jaar president kronen na "verkiezingen"). Die pakt echt uit, een heel godvergeten toernooi, gister was de finale tussen respectievelijk Labe en Nzerekore. Tussen die twee botert het natuurlijk niet, de een is waarschijnlijk superarrogant en elitair en de ander juist aanstellerig volks, water en vuur, risicowedstrijd met een hele grote R. Bovendien pikken ze daar in tegenstelling tot al die meelijwekkende vadsige Nederlandse combizombies helegaar geen betuttelende preventieve pestmaatregeltjes, grote jongen die de harde kern van Labe een bus in krijgt. We moeten het doen met wat summiere details en die zijn op zich al best indruk/huiveringwekkend. Een van de teams kreeg een pingel, fans van de tegenstander waren het daar niet helemaal mee eens en antwoordde met een stenenregen, daarna groteske chaos, met vluchtende burgers die elkaar dood pletten en stevige confrontaties tussen hooligans op het veld en buiten het stadion. Ongeveer 100 doden, schat een dokter in: "There are bodies lined up as far as the eye can see in the hospital. Others are lying on the floor in the hallways. The morgue is full." Sparta - Excelsior, maar dan net een tikje ruiger.

