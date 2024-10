We zitten nu toch in een raar hoekje van de hel. Een hoekje met gele en rode kaarten, een opstellingenformulier van de KNVB en een grote schaal FATSOEN & RESPECT. Danny Makkelie is dus voetbalscheidsrechter én politieman, de beroepen die op één en twee staan bij lui die thuis niks te vertellen hebben. PSV-trainer Peter Bosz zei laatst over die Makkelie: "Ik vind het helemaal niks." Niet per se als persoon natuurlijk, maar gewoon omdat de stijl van fluiten 'm niet aanstaat. Er werd nog net geen aangifte gedaan van deze verbale lynchpartij, maar uiteraard stelde de dappere aanklager van de KNVB wél een onderzoek in. "Ik vind het helemaal niks", moeten we dat soms normaal vinden??????? Bosz heeft inmiddels een voorstel voor een duel SCHORSING gekregen. Omdat hij heeft gezegd: "Ik vind het helemaal niks."

En nu staat Makkelie weer met een of ander lulverhaal in de krant, mede over die ene zwarte dag in oktober 2024, de dag waarop hij zijn waardigheid verloor. Sinds die dag wordt hij uitgelachen bij de oliebollenkraam, hoort hij de klanten van de slager al smoezen ('daar heb je die vent die helemaal niks is') en krijgt hij geen wisselgeld meer terug van de venter van de bloemenkraam. De dag waarop Peter Bosz over hem zei: "Ik vind het helemaal niks." Danny Makkelie vindt de opmerking 'disrespectvol' (brrrrr) en zegt dan: "Niemand hoeft monddood te worden gemaakt, maar laten we wel fatsoenlijk met elkaar omgaan." NOU MENSEN DAN WEET U DAT. Als u weer eens een MENING heeft over iets of iemand, een geit, een mens, een boek. Dat mág van Danny Makkelie, u hoeft immers niet 'monddood' gemaakt te worden. Maar bedenk dat 'ik vind het helemaal niks' terechtkomt bij mensen met GEVOELENS. Gevoelens die GEKRENKT worden. Als de staak weer eens door een hart wordt geramd met een opmerking als 'ik vind het helemaal niks'. De Ronald Molendijk onder de opmerkingen. 'Ik vind het helemaal niks', 21 letters, oneindig veel pijn. Een Vietnamese marteling in Hanoi Hilton maar dan met woorden. Vijf maanden met Bruce Wayne in The Pit, een maand per woord, voor iedereen die 'ik vind het helemaal niks' zegt. Een moord zonder lijk, maar mét een slachtoffer. En onthoud mensen: niemand hoeft monddood te worden gemaakt, maar laten we wel fatsoenlijk met elkaar omgaan.