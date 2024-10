De beste voetbalscheidsrechter van Nederland is Joey Kooij, maar Danny Makkelie is ook geen slechte! Nu is deze arme Danny Makkelie bijna vermoord door Peter Bosz. De PSV-coach was het niet eens met een aantal beslissingen van Makkelie en zei na afloop van een wedstrijd: "Ik ben altijd wel boos op Makkelie. (...) Ik vind het helemaal niks." Herhaal die woorden maar eens, langzaam, en het is alsof er gif over uw lippen stroomt. "Ik vind het helemaal niks." Een verbale lynchpartij van hebben we jou daar. Er werden meteen wat ambulances naar het huis van Makkelie gestuurd, die gelukkig nog in leven bleek te zijn na deze LAFFE aanval van de trainer. Gelukkig hebben wij de moraalpolitie van de KNVB, bekend van de One Love-bandjes en de mensenrechten enzo, om Bosz voor het tribunaal in Zeist te slepen. De KNVB start namelijk een heus ONDERZOEK naar de 'uitlatingen' van de trainer. Het is echt maar goed dat er een politieman aan het roer van de KNVB staat, want crimineel Peter Bosz zal z'n straf niet ontlopen!