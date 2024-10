Extreem belangrijke dag vandaag voor liefhebbers van TRIBUNALEN. Oorlogsmisdadiger Peter Bosz zei over een scheidsrechter: "Ik vind het helemaal niks." Logisch gevolg dat Bosz zich vandaag moet melden voor het Proces van Zeist, om te horen wat zijn straf is voor deze verbale lynchpartij. De doodstraf, verbanning uit de voetballerij, lingchi, wedstrijden schorsing. Het kan allemaal. Het is de schuld van Geert Wilders & Caroline van der Plas. Want laten we niet doen alsof 'ik vind het helemaal niks' NORMAAL is in deze tijden. Opgehitst door extreem-rechts, zúlke uitspraken doen. Het is maar goed dat Peter Bosz voor de commissie moet verschijnen voor deze flagrante schending van Gedragscode Officials. We hebben gehoord dat Danny Makkelie al wekenlang vreselijke diarree heeft. En dat is een heel gedoe iedere keer, want de man is zo blind als een mol. Veel sterkte vandaag tuchtcommissie, aanklager en natuurlijk Makkelie zelf. MAAK PETER BOSZ MONDDOOD! Laat hem niet wegkomen met antiarbiterisme!