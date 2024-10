Ja sorry maar misschien moeten we toch maar eens stoppen met dat hele kapitalisme want dit is gewoon niet langer houdbaar en hoe gaan we dit later aan onze kinderen uitleggen. Op papier klinkt welvaart natuurlijk prachtig maar in de praktijk resulteert het erin dat steeds meer bedrijven en stichtingen en hobbyclubs budget hebben voor oliedomme explainer-filmpjes over zaken die helemaal geen explainer-filmpjes behoeven. De NOS op 3-ïsering van de samenleving heeft nu ook de KNVB bereikt en het resultaat is een campagne om u eea bij te brengen over gastvrij en veilig voetbal. De drie allerdomste filmpjes zetten we graag voor u op een rijtje: