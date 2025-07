Ditmaal geen finish per (T)KO of submission, maar een 2/3 jurybeslissing tegen legende en publiekslieveling Robbert Whittaker (highlights). Hele gevecht bovenstaand, paar slow motion herhalingen en een interview na het gevecht onderstaand. De 'internationale gemeenschap' lijkt niet unaniem over de jurybeslissing, en volgens toch vrij veel UFC-fans had Whittaker de overwinning moeten krijgen. Maar wat weten zij er nou van? De Bredase kroeghoek, de Bredase kroegkknie, Bredase kroegstruikel en Bredase kroegverstikking zijn gewoon ongeslagen. En nu? De hoop lijkt bovenal dat Zuid-Afrikaanse Witte neushoorn Dricus du Plessis (highlights) het van Tsjetsjeense weerwolf Khamzat Chimaev (highlights) wint, omdat RDR tegen DDP qua stijl gewoon het grappigste UFC-gevecht in tijden kan worden. Veel meer beeld inclusief Reiniers traditionele walk-out in gigantische driekleur, na de breek.